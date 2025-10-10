◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月１０日、美浦トレセン共同通信杯覇者で、皐月賞３着、日本ダービー２着のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）と、２３年皐月賞馬ソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が、坂路で帰厩後の初時計。前者が５４秒７―１２秒３、後者が５５秒０―１２秒４をマークした。手塚久調教