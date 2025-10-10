マクドナルのハッピーセットに、世界中で愛され2025年に誕生から85周年を迎えた『トムとジェリー』が登場！『トムとジェリー』でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃ6種類がラインナップされます☆ マクドナルド ハッピーセット「トムとジェリー」 販売期間 ：2025年10月17日(金)〜約4週間(予定)第1弾：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)全3種類第2弾：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)全3種類第3弾：2