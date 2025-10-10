株式会社PLANTは、年金支給日である2025年10月15日(水)に、「特別シニア感謝デー」をPLANT全店にて1日限定で開催します。満60歳以上のお客様を対象に、PLANT Payでのお支払いで本体価格の10％が還元されるお得なキャンペーンです。 PLANT「特別シニア感謝デー」 開催日：2025年10月15日(水)対象店舗：SUPER CENTER PLANT全店内容：満60歳以上の方がPLANT Payでお支払いいただくと、本体価格の10％をPLANT Pay限定