株式会社デベロップは、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 田川香春」を福岡県田川郡香春町にオープンします。全国で117店舗目となる「HOTEL R9 The Yard」シリーズのホテルで、開業予定日は2025年11月7日(金)です。 HOTEL R9 The Yard 田川香春  オープン日：2025年11月7日(金)予定予約受付開始日：2025年10月31日(金)15:00予定施設場所：福岡県田川郡香春町香春1085-1アクセス：【車】東九州自動車道「行橋IC」