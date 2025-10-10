「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」を率いるナルミヤキャラクターズのポップアップショップが、関西に初上陸！平成女児必見のイベントが、10月22日（水）〜11月3日（月・祝）の間、ルクア大阪にて開催されます。ここでしかゲットできない限定グッズや人気のアイテムが、複数お目見えしますよ。「ナルミヤキャラクターズ」のPOP UPが関西初上陸！inルクア大阪2025年9月、東