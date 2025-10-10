◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」は9日、大会ベスト8がそろいました。グループEを首位で通過したアメリカがグループDを2位で通過したイタリアに3−0の快勝。グループCを首位で通過したモロッコがグループBを3位で通過した韓国を2−1で下しました。前日には日本がフランスに敗れており、アジア勢は8強入りを逃しています。準々決勝は、11日から開催。ス