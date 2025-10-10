フィリピン南部のミンダナオ島沖でマグニチュード7.4の大きな地震があり、これまでに1人が死亡しました。フィリピンや周辺国には、津波が到達すると予想されています。USGS=アメリカ地質調査所によりますと、10日の日本時間午前10時45分ごろ、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード7.4の地震が発生しました。現地メディアによりますと、この地震の影響で東ダバオ州では、コンクリートの構造物が崩れ、1人が死亡したという