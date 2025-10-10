信州安曇野 食の感謝祭 実行委員会は、「令和7年度 信州安曇野 食の感謝祭」を、令和7年11月1日(土)・2日(日)に安曇野市 穂高神社特設会場にて開催します。安曇野のおいしい産物を再発見できる、秋の恒例イベントです！ 令和7年度 信州安曇野 食の感謝祭  開催日時：令和7年11月1日(土) 10:00〜16:00、2日(日) 10:00〜15:00会場：安曇野市 穂高神社特設会場 (北神苑・南神苑・表参道)主催：信州安曇野 食の感謝祭