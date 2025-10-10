台風22号が八丈島を直撃した。9日明け方には線状降水帯が発生し、50mを超える暴風が吹き荒れた。八丈島には大きな被害が出ており、東京都は海上自衛隊の災害派遣を要請した。【映像】屋根が…ない 台風22号の爪痕一夜明け、現地はどのような状況なのか？ 八丈島在住の雑貨屋「ラミ」店主に話を聞いた。━━今の天気・雨・風の状況は？「今は穏やかで、青空が見えている。9日午後には青空が見られた」━━暴風雨が吹き荒れた時の