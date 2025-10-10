■MLBナ・リーグ地区シリーズ第4戦カブス 6ー0 ブルワーズ（日本時間10日、リグリー・フィールド）カブスの鈴木誠也（31）が地区シリーズ第4戦に4番・ライト”で出場し、5打数1安打。試合はI.ハップ（31）の3ラン本塁打で先制するとK.タッカー（28）、M.ブッシュ（27）にもソロ本塁打が飛び出すなど6ー0とリードを広げた。流れを掴むと投手陣も無失点に抑え完勝。これでカブスは2勝2敗タイで並び、リーグ優勝決定シリーズ進出