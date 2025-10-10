ユアサプライムスから、幅67cmの円形こたつ「シロナ」と「ニコロ」が登場。「ミニマル志向」や「ひとり時間の重視」といった価値観にマッチする2デザインが、2025年10月中旬より全国の家電量販店、自社オンラインストアなどで順次発売されます。 ユアサプライムス 円形パーソナルこたつ「シロナ」「ニコロ」 希望小売価格：17,800円(税込)〜19,800円(税込)発売日：2025年10月中旬より順次販売場所：全国の家電量販