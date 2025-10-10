先月29日から今月5日までに全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格が、前の週より6円下がって4205円だったことが分かりました。小泉農林水産大臣が先ほど明らかにしたもので、値下がりは3週連続ですが、4200円台の高値が続いています。新米価格の高止まりが要因で、備蓄米の販売期限の延長による価格の引き下げ効果は限定的となっています。こうした中、小泉大臣は午後4時から今年のコメの予想収穫量