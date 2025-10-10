地元の陶芸家が手がけた器に華道家が自由に花を生ける、美の共演が楽しめる展示会が金沢市内で開かれています。金沢エムザで10日から始まった「九谷と花 選抜出合い展」これまで石川県の小松市で開かれていましたが49回目にして初めて金沢市で開かれました。会場には石川県内の陶芸家が手がけた九谷焼などの多彩な器に組み合わせ抽選で選ばれた石川県の小松市や能美市の華道家が可憐な花々を自由に生けた40作品が並んでいます。釉