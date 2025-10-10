ファーイースト・ホスピタリティは、「ファーイーストビレッジホテル大阪なんば南」と「ファーイーストビレッジホテル大阪本町」を開業した。「ファーイーストビレッジホテル大阪なんば南」は、ダブルベッド1台を設置したスタンダード、畳敷きのモダン和室風デザインのジャパニーズスタイルルーム、シングルベッド2台を設置したスーペリアルーム、簡易キッチンを備えたファミリールームの4タイプ全77室を備える。「ファーイースト