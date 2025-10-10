【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９日、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）が行われ、鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）が６―０でブルワーズ（中１位）を破り、２勝２敗とした。鈴木は４番右翼で出場して七回に内野安打を放った。敵地ミルウォーキーで２連敗したカブスは、本拠地リグリー・フィールドに戻って２連勝とし、五分とした。１１日の第５戦は再び敵地で、リーグ優勝決定シリーズ進出をかけて戦う。