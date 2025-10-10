「ナ・リーグ・地区シリーズ、カブス６−０ブルワーズ」（９日、シカゴ）カブスが投打がっちりかみ合って大勝。敵地での連敗で崖っぷちに追い込まれたが、本拠地に戻って２連勝で２勝２敗とし、地区シリーズ突破へ逆王手をかけた。第５戦は日本時間１２日にミルウォーキーで行われる。初回にポストシーズンここまで不調だった５番ハップの３ランで先制すると、六回にはルーキー・ショウの適時打で追加点。七回にもタッカーの