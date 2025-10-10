「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手が６回無失点で見事に先発の役割を果たした。試合後、ロバーツ監督は「三回の終わりから四回にかけて」脚にけいれんの症状が出ていたことを明かした。６回８３球での降板となったグラスノー。指揮官は脚にけいれんの症状が出ていた中で「できるだけ気にしないようにした。投球には影響しなかったと思う