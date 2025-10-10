ケネディＨＨＳ長官の実績について大半の米国民が支持していないとする調査結果が出た/Aaron Schwartz/Sipa/AP（ＣＮＮ）米保健福祉省（ＨＨＳ）のロバート・ケネディ・ジュニア長官に対して国民が不信感を募らせていることが、米カイザー・ファミリー財団（ＫＦＦ）の最新世論調査で分かった。中でも政府が発表するワクチン情報に対する信頼は大きく失墜している。ＨＨＳ長官としてのケネディ氏の実績については、約６割が「評価