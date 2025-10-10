巨人の阿部慎之助監督（４６）と大城卓三捕手（３２）が１０日に横浜スタジアムで行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」の共同記者会見に出席。１１日から始まる同シリーズに向けた意気込みなどを語った。いよいよ下克上への戦いが始まる。リーグ３位の阿部巨人は、まずは１１日から始まるファーストステージで２位・ＤｅＮＡとの対決へと臨む。前年はリーグ優勝を果たすもファイナルステージで３位・