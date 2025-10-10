【Tamagotchi Paradise - Jade Forest】 11月22日 発売予定 価格：6,380円 【Tamagotchi Paradise - Purple Sky 竹下☆ぱらだいす&しなこスペシャルセット】 11月22日 発売予定 価格：7,480円 バンダイは、電子玩具「Tamagotchi Paradise - Jade Forest」を11月22日に発売する。価格は6,380円。また、スペシャルコラボデバイス「Tamag