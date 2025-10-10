◆米大リーグ地区シリーズ第４戦カブス６―０ブルワーズ（９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが９日（日本時間１０日）、本拠のブルワーズ戦に快勝し、崖っぷちからの連勝で逆王手をかけた。鈴木誠也外野手（３１）は、「４番・右翼」でスタメン出場し、４打席目の三安で３試合連続ヒットをマークした。打線は初回にハップの３ランで先制すると、３点リードの６回には９番ショーが中前適時打で１点を加