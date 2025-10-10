◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)佐々木朗希投手が3回パーフェクトピッチング後の姿にファンも歓喜です。ドジャースは6回までチャンスをつかむも得点を奪えない苦しい状況が続く中、7回に四球とヒットで満塁のチャンスをつかむとムーキー・ベッツ選手がボールを見極め押し出し四球で同点をたぐり寄せます。続く大事な場面で継投に入ったのは佐々木投手。先頭に迎えた打者は