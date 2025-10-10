プロ野球セ・リーグは１０日、１１日からＤｅＮＡと巨人との間でファーストステージが行われる「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の前日会見を横浜スタジアムで行った。ＤｅＮＡからは三浦大輔監督（５１）、筒香嘉智外野手（３３）が、巨人からは阿部慎之助監督（４６）、大城卓三捕手（３２）が出席。阪神の藤川球児監督（４５）、中野拓夢内野手（２９）がリモートで参加した。３位からの下克上を狙う阿部