押収された営業マニュアル＝10日午前、名古屋・中署名古屋市中心部の繁華街・栄で無許可でホストクラブを営業したとして、愛知県警は10日までに、風営法違反（無許可営業）の疑いで、同市中区、会社役員田中佑容疑者（43）ら男3人を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。利用客から売掛金の支払いを巡るトラブルの相談が複数寄せられているといい、県警は営業実態を詳しく調べる。県警によると、田中容疑者は東海地区最