門限を破った反抗期の娘へ、母が用意したのは“まさかのお弁当”でした。お弁当箱は、なんと幼児が砂遊びの時に使うクルマのおもちゃ。元料理人の母・鬼瓦オタカさん（@onigawara.otaka）がTikTokに投稿した、このユーモアと愛情たっぷりの“仕返し弁当”が300万回以上再生され、「天才すぎる」「こんなお母さん最高！」と大きな話題を呼んでいます。【写真】砂遊び用のおもちゃがお弁当箱にちなみに中身は…とっても美味しそう