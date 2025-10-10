「飯尾和樹のずん喫茶」“ゴールデンＳＰ”放送決定！ＢＳテレ東で日曜夕方5時45分から放送中の「飯尾和樹のずん喫茶」。【写真】幻のアレに飛び出した超絶鑑定額にスタジオから悲鳴が…『開運！なんでも鑑定団』「喫茶店が大好きっ！」そんな“ずん・飯尾和樹”が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』へ。そのお店の歴史や雰囲気を堪能しつつ、やさしいマスターやママさん、そして常連さんと楽しくおしゃべり。ゆっくりと美