私はカオル。朝起きたら、ありがたいことに電気は復旧していました。あまり眠れず疲れきっていた私は、家にあるものだけで簡単な朝食を用意。しかし義妹からは、「もっと豪華な食事がよかった」とさっそくダメ出しが……。しかも「コンビニで食べ物を買ってこい」と言われてしまいました。さすがの私もこれには腹が立って、強く言い返しました。2人の荷物を玄関から放り出し、半ば無理矢理家から出ていってもらうことに。方法は乱