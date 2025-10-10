ÉÛÌÌÀÑ¤¬¡Ä½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¤¬?ÌÜ¤À¤±?¤Ç¸ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë²òÇ®ÄÃÄËÌô¡ÖEVE¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¤Î¹©¾ì¤òË¬Ìä¤·¡¢Ë¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´°Á´ËÉÈ÷¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ê¤ÈÌÜ¡¢¤Þ¤æ¤²¤À¤±¤Ç?ÌÜÎÏ?¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜÎÏ¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¹©¾ì¸«³Ø¡×¡ÖÌÜÎÏ¤ÇºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤È¤¹¤°¤ï¤«