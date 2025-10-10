レギュラーツアー8勝で、2014年には賞金王に輝いた小田孔明が、レギュラーツアーと下部ツアーから撤退することを明かした。国内男子下部ACNツアー「エリートグリップチャレンジ」の第2ラウンド終了後、「QTも受けないので、あと2年半ゆっくりして、シニアツアーのほうに行こうと思う」と意向を話した。【写真】日本開催のPGAにギャラリーたくさん今大会を主催するエリートグリップへの感謝の言葉を口にし、ラストマッチに選んだ。