＜ビュイックLPGA上海2日目◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行中。ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズ初戦で、予選落ちなしの4日間大会。日本勢は6人が出場する。【写真】日本に原英莉花が来た〜！27位から出た勝みなみがバーディラッシュ。1番、4番、7番から3度の連続バーディを奪い、前半で6アンダー。「30」をたたき出し、トータル8ア