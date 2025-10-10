＜SkyレディスABC杯最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが進行中。2位から出た武尾咲希が前半をイーブンで回り、トータル4アンダー・単独首位で折り返した。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ飛びスイングトータル3アンダー・2位にアマチュアの荒木七海。トータル2アンダー・3位タイにはアマチュアの後藤あい、高野あかりが続く。荒木