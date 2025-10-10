＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行中。3月以来の日本ツアー参戦となる渋野日向子は、前半を1アンダー・30位タイで折り返した。序盤からパーを並べ続けるも、8番パー5で1メートルにつけて決め切った。【写真】富士山とシブコとあやたん渋野のほか、米ツアー組も勢ぞろい。古江彩佳、岩井千怜、原英莉花は3アンダー、岩井明愛は2アン