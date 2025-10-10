一体、どこまで洗練されていくのだろう。コンビニの"ちょっといいもの"が、また一歩進化した。ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、こだわりのプレミアムライン「ファミマル PREMIUM」の新作が登場する。シリーズ4周年を迎える節目にふさわしく、素材・製法ともに磨き上げられた自信作が揃ったという。今回は新作新商品4種とリニューアル商品5種の中から、特に美味しかった5つの商品を厳選してご紹介したい