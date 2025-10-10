東京・上野のアメ横観光客を装って女性に声をかけ、女性をゲームセンターのプリントシール機の中に連れ込んでわいせつな行為をしたとして、中国籍の36歳の男が警視庁に逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、中国籍のパーハーアーディン・イーサームーディン容疑者（36）です。パーハーアーディン容疑者は今年4月、東京・上野のアメ横にあるゲームセンターで「キスしてくれたらお金をあげる」と現金2万円を示し