政府は１０日、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」について、取得要件を厳格化することを決めた。取得に必要な資本金を現行の６倍となる「３０００万円以上」に引き上げることが柱だ。制度の趣旨を外れた移住目的の不正利用を抑制する狙いがある。鈴木法相が閣議後記者会見で明らかにした。改正法務省令を同日公布し、１６日から施行する。新たな省令では、資本金の引き上げに加えて「１人以上の常