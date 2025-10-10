あす11日（土）からは3連休という方が多いかもしれません。本州付近は秋雨前線の影響で、雨や曇りの所が多くなりそうです。なお、台風22号の影響で大きな被害のあった伊豆諸島は、あさって12日（日）から13日（月・祝）にかけて再び台風23号が直撃するおそれがあります。【CGで見る】雨と風の予想（〜12日午後1時まで）きょう関東は晴れて過ごしやすい陽気きょう10日（金）午後は近畿から北日本で雲が広がりやすく、にわか雨の可能