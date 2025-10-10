警視庁（手前）＝東京都千代田区覚醒剤約17キロをスーツケースに隠して密輸したとして、警視庁などは10日までに、覚醒剤取締法違反（営利目的輸入）などの疑いで、いずれも住所不定で職業不詳、英国籍ウエン・ダン・キム容疑者（24）と米国籍スコット・レイモンド・ジェイソン容疑者（25）を逮捕した。ともに容疑を否認している。警視庁はこれまでに、2人と同一組織に属するとみられる別の米国籍の男女2人も同法違反容疑などで