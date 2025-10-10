渋谷を拠点に、お酒を飲む人・飲まない人が互いをリスペクトし合う「新しい飲酒文化」を広げる活動として始まった「渋谷スマートドリンキングプロジェクト(スマドリ)」が4年目を迎えた。10月3日に開催された報告イベントでは、MZ世代(20〜39歳)の飲酒観や人間関係に関する最新調査の結果を発表。渋谷区長の長谷部 健さん、スマドリ取締役CMOの元田 済さん、一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長の長田 新子さん、渋谷109lab