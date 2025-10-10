◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)地区シリーズ2連敗を喫していたカブス。本拠地に戦いの場を移して戦った土壇場の3戦目に勝利すると、4戦目で完封勝利をあげ、リーグ優勝決定シリーズ進出へ逆王手をかけました。前日の試合でも、初回にあげた4得点でのリードを守り勝利していたカブス。この日も初回から打線が猛攻を見せます。ヒットと四球でつくった2アウト1、2塁の場面、イアン・ハップ選手が