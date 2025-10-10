メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中区で無許可でホストクラブを営業したなどとして、代表の男ら3人が逮捕されました。 風営適正化法違反の疑いで逮捕されたのは、ホストクラブを運営するＮ－1グループの会長、田中佑容疑者(43)ら男3人です。 警察によりますと田中容疑者ら3人は、去年5月ごろから今年1月までと、2月から7月までの間、名古屋市中区栄でホストクラブ「L-CROWN」を無許可で営業した疑いが