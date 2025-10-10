“いいように使われている”ことはわかっている主人公。でも笑顔でやり過ごすことしかできず、いまの関係性をしんどいと感じていました。そんなある日、ママ友たちが自分のことを話しているのを聞いてしまうのです…。【まんが】私はママ友の召使い？(ウーマンエキサイト編集部)