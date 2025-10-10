秋田朝日放送 9日夜、湯沢市皆瀬で帰宅途中の女性がクマに襲われ、顔などにケガをしました。 9日午後８時５０分ごろ、湯沢市皆瀬の国道３９８号を歩いて帰宅していた７７歳の女性がクマに襲われました。女性の声に気付いた付近の住民が「クマに襲われてけがをして出血している」と消防に通報しました。女性は顔を引っかかれたり、肩などをかまれたりするケガをしました。その後、女性は湯沢市内の病院に搬送され、命に別状