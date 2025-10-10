ロボット開発企業のFigureが、第3世代ヒューマノイド(人型ロボット)「Figure 03」を発表しました。Figure 03は家庭での使用を想定して、大量生産を念頭に置いて設計されており、AIモデル「Helix」を搭載することで人から直接学習しながら人と同じようなタスクを実行できるヒューマノイドとなっています。Introducing Figure 03https://www.figure.ai/news/introducing-figure-03Figure 03がどんなヒューマノイドなのかは以下のムー