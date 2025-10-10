女優の平野綾（37）が10日までに自身のインスタグラムを更新。現在流行中のラブブを初めてゲットしたことを報告した。平野は「初らぶぶ。ぶぅ。」と題して投稿。「誕プレありがとぶぅ」とラブブを持った自撮りショットを公開した。最後に「韓国リハの日の写真。行って来ますぶぅ」と締めた。ネットでは「とても可愛い」「お美しい」「心が温まる素敵な笑顔」「らぶぶで際立つ平野さんの可愛さ」などの声が上がった。