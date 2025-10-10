米国から覚醒剤約１７キロ（末端価格約９億７０００万円相当）を密輸したとして、警視庁は１０日、いずれも住所不定、職業不詳で、英国籍のウエン・ダン・キム（２４）と、米国籍のスコット・レイモンド・ジェイソン（２５）両容疑者を覚醒剤取締法違反（営利目的輸入）と関税法違反容疑で再逮捕したと発表した。発表によると、２人は仲間と共謀して９月１７日、覚醒剤約１７キロをスーツケースに隠し、米ロサンゼルス空港から