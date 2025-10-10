お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴが９日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、衝撃の体作りを明かした。この日は「筋トレ芸人」が大集合。ショーゴはフィジーク大会で優勝するなど、逆三角形の絞った体が特徴的。逆三角形になるには、ウエストを絞る必要があることから、「マックス６１センチだった」と女性並のウエストにまで絞ったといい「ここだけは才能」と胸を張った。そもそも３年前のショーゴの体重は「４８キロ