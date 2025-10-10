「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで地区シリーズを突破。今季３度目のシャンパンファイトではまさかの珍シーンがあった。ロバーツ監督が「ロウキに乾杯！」と冒頭で語り、「あと２回だ。あと２回、これをやるぞ」と号令し、シャンパンファイトがスタート。すると大谷翔平投手が隣にいた山本由伸投手にシャンパンを噴射。これが山本の口を直撃し、