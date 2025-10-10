【榎原依那2nd写真集（仮）】 12月3日発売予定 価格：3,300円 【拡大画像へ】 講談社は、グラビアアイドル・榎原依那さんの2nd写真集を12月3日に発売する。価格は3,300円。 本写真集の舞台は夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、榎原さんが大自然の中で開放感あふれる姿を披露。一