コンヴァノが後場プラスに転換する場面があった。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１１億７０００万円から１２３億７０００万円（前期比３．８倍）へ、営業利益を５３億３５００万円から６５億３５００万円（同４８．４倍）へ、純利益を３４億９０００万円から４２億７５００万円（同５４．８倍）へ上方修正したことが好感されている。 中小企業向けのＭ＆Ａ支援や投資業務などを手掛