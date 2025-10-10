「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でメドレックスが「売り予想数上昇」５位となっている。 １０日の東証グロース市場でメドレックスが反落。同社は９月２５日朝方、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と共同開発してきたＭＲＸ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を